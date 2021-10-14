Коронавірус: за добу виявили майже 19 тис. нових випадків
13 жовтня в Україні зафіксовано 18 881 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 748, медпрацівників – 368)
Про це передає пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 633 особи;
- летальних випадків – 412;
- одужало – 7 630 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 597 275 осіб;
- одужало – 2 311 991 особа;
- летальних випадків – 59 935;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 442 985.
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