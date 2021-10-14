Коронавірус: за добу виявили майже 19 тис. нових випадків

Про це передає пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 633 особи;

летальних випадків – 412;

одужало – 7 630 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 597 275 осіб;

одужало – 2 311 991 особа;

летальних випадків – 59 935;

проведено ПЛР-тестувань – 13 442 985.