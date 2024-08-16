Складаємо валізу до відпустки

Беремо у відпустку – документи та гроші

У цей перелік входять: паспорт, страховка, квитки, путівка та посвідчення водія (у разі, якщо ти плануєш брати в оренду авто). Обов'язково зробіть копії документів у електронному вигляді. Сфотографуйте їх або заскануйте, завантажте у телефон або хмарне сховище в папку під паролем. Грошей можна взяти основну масу на карті, трохи готівки у валюті країни, куди поїдеш і трохи у валюті рідної країни.

Беремо у відпустку – одяг

Тут потрібно врахувати такі фактори: кількість днів поїздки, погоду на місці, куди ти збираєшся, вид відпочинку (пляжний, прогулянки, походи в ресторани, екскурсії тощо). Всі ці речі потрібні для того, щоб взяти з собою в подорож стільки речей, скільки знадобиться.

Список того, що зазвичай необхідно:

одяг у дорогу (те, в чому їхати/летіти), купальник/плавки, 2 футболки, спідниця або шорти, спідня білизна (бажано по комплекту на кожен день відпустки), шкарпетки, піжама, довгі штани/ джинси, легка куртка або кофта, сорочка з довгим рукавом, одяг для виходу в ресторан, пляжне взуття, кросівки, капелюх, сонцезахисні окуляри.

Як упакувати

Розклади одяг у порядку застосування: окремо для поїздки, окремо для пляжу, окремо для сну, окремо спідню білизну. І розклади її за категоріями в кофри.

На самий низ поклади ті речі, які ти використовуватимеш перед сном: піжама і засоби для душу і вмивання, а на самий верх, те, що використовуватимеш відразу після того, як приїдеш на місце.

Беремо у відпустку засоби гігієни:

Тут необхідно буде розрахувати кількість шампуню та догляду, яку необхідно взяти із собою.

За списком: шампунь, кондиціонер, гель для душу, гель для інтимної гігієни, засіб для вмивання, тонік, крем для обличчя та під очі, дезодорант, зубна щітка та паста, гребінець для волосся, бритва, фен для волосся, антисептик, ватні диски та палички, декоративна косметика, засіб для засмаги, прокладки або тампони. Ще варто взяти рушник, навіть якщо він є в готелі, ти не знаєш коли він може стати в пригоді.

Аптечка у відпустку

Про всяк випадок збери з собою похідну аптечку, в якій має бути: перекис, пластир, йод або зеленка в олівці, пантенол (від опіків), мезим (від шлунка), імодіум (від діареї), парацетамол, таблетки від заколисування, краплі від нежиті, очні та вушні краплі, таблетки, які приймаєте постійно, і найголовніше, не забудьте взяти знеболювальне.

Як упакувати

Для аптечки бажано брати цілі планшетки (тоді не повинно виникнути питань на кордоні), також її варто запакувати у прозорий пакет чи косметичку.

Техніка у відпустку

Ну тут зрозуміло: телефон, зарядка (бажано дві), портативна зарядка, перехідник для розетки, навушники, фотоапарат (якщо плануєте фотографувати), селфі-палиця.

Як упакувати

Тут все досить просто: головне запакувати шнури, щоб не плуталися, можна навіть скласти все в окремий кейс.