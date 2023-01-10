Про це повідомило Міжнародне товариство естетичної пластичної хірургії (ISAPS), пише СNN.

Причиною зменшення кількості охочих збільшити груди вважають занепокоєння щодо зв'язку імплантатів з онкозахворюванням, згідно з нещодавно опублікованими даними Міжнародного товариства естетичної пластичної хірургії (ISAPS).

Ліпосакція склала майже 15% усіх косметичних операцій, які провели у всьому світі, в той час, як кількість операцій по збільшенню грудей впала до 13%.

Така зміна тенденцій є частиною глобального сплеску естетичної медицини. У 2021 році провели понад 30 мільйонів хірургічних і нехірургічних процедур, Це на 19% більше, ніж торік.

Дані, опубліковані в рамках останнього щорічного дослідження ISAPS, свідчать про те, що індустрія косметичної хірургії не тільки відновилася після 2 років спаду, пов'язаного з епідемією COVID-19, – вона виросла набагато вище, ніж до того.

Загальна кількість хірургічних процедур зросла більш ніж на 33% в період з 2017 по 2021 рік. Нехірургічні, зокрема, уколи ботоксу – зросли більш ніж на 54% за той же час.

Кількість операцій зі збільшення грудей за ці ж 4 роки також зросла на 0,5%. Але редактор звіту дослідження, доктор Джанлука Кампіліо, вказав на відносний спад у порівнянні з іншими процедурами. Він пов'язав цю тенденцію із занепокоєнням щодо раку імунної системи, яку науковці пов'язують з імплантатами.

Кампіліо, який працює пластичним хірургом в Італії, також підкреслив різкий стрибок кількості пацієнтів, які бажають видалити грудні імплантати. За останні 4 роки кількість таких людей зросла майже на 50% у всьому світі.

Також серед найпопулярніших косметичних процедур – пластики носа, живота і повік.

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