Коста-Рика перемогла Японію на ЧС-2022 з футболу
У 2-му турі чемпіонату світу з футболу збірна Коста-Рики переграла Японію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
ЧС-2022
2-й тур
27 листопада
Група E
Японія - Коста-Рика 0:1
Гол: Феулер, 81
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