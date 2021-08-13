Коваленко допоміг своїй новій команді вийти в наступний раунд Кубка Італії

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився з рахунком 3:1 на користь "Спеції". Для українців цей матч був цікавий завдяки Віктору Коваленку. Півзахисник дебютував у "Спеції" та провів на футбольному полі 86 хвилин.



Контракт 25-річного українця належить "Аталанті". Цей сезон Коваленко проведе на правах оренди в "Спеції".

