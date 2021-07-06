Кожен третій українець хоче, щоб Зеленський пішов на наступні вибори, - "Рейтинг"
34% українців хотіли б, щоб президент Володимир Зеленський балотувався на другий термін
Про це йдеться у опитуванні групи "Рейтинг".
Найбільше на президентських виборах у 2024 році хотіли б бачити у списках Зеленського (34%) та лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко (22%).
Одного із лідерів ОПЗЖ Юрія Бойка хотіли б бачити у списках 20%.
П'ятого президента Петра Порошенка на виборах хочуть бачити 18% українців, експрем'єра Гройсмана – 15% громадян, а 14% - лідера партії "Сила і Честь" Ігоря Смешка.
Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Метод опитування: телефонні інтерв'ю.
Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 30 червня – 3 липня 2021 року.
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