Кожен третій українець хоче, щоб Зеленський пішов на наступні вибори, - "Рейтинг"

Про це йдеться у опитуванні групи "Рейтинг".



Найбільше на президентських виборах у 2024 році хотіли б бачити у списках Зеленського (34%) та лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко (22%).



Одного із лідерів ОПЗЖ Юрія Бойка хотіли б бачити у списках 20%.



П'ятого президента Петра Порошенка на виборах хочуть бачити 18% українців, експрем'єра Гройсмана – 15% громадян, а 14% - лідера партії "Сила і Честь" Ігоря Смешка.



Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Метод опитування: телефонні інтерв'ю.



Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 30 червня – 3 липня 2021 року.



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