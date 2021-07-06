Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Новини Кожен третій українець хоче, щоб Зеленський пішов на наступні вибори, - "Рейтинг"

Кожен третій українець хоче, щоб Зеленський пішов на наступні вибори, - "Рейтинг"

6 липня, 2021 вiвторок
11:40
Новини Зеленський вагнергейт

34% українців хотіли б, щоб президент Володимир Зеленський балотувався на другий термін

Про це йдеться у опитуванні групи "Рейтинг".

Найбільше на президентських виборах у 2024 році хотіли б бачити у списках Зеленського (34%) та лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко (22%).

Одного із лідерів ОПЗЖ Юрія Бойка хотіли б бачити у списках 20%.

П'ятого президента Петра Порошенка на виборах хочуть бачити 18% українців, експрем'єра Гройсмана – 15% громадян, а 14% - лідера партії "Сила і Честь" Ігоря Смешка. 

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Метод опитування: телефонні інтерв'ю.

Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 30 червня – 3 липня 2021 року.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Зеленский
Автор Ольга Чайка
5 липня, 2021 понедiлок
Навіщо Зеленський дозволив проводити закупівлі без тендерів. Експертне опитування
5 липня, 2021 понедiлок
В Одесі загинув ветеран ДПСУ генерал Курніков, який у 2014 році в Криму підтримав вірних присязі прикордонників і зберіг цінні дані
Чехия - Англия
4 липня, 2021 неділя
Букмекери назвали головного фаворита Євро-2020
Київ
+22
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.12
    Купівля 27.12
    Продаж 27.37
  • EUR
    Купівля 32.1
    Продаж 32.51
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
6 липня
12:32
Зеленський
За Зеленського на виборах готові проголосувати майже 30% українців, - опитування
12:22
Збірна Італії
Італія - Іспанія: онлайн-трансляція півфіналу Євро-2020
12:13
У Лапландії зафіксовано найвищу температуру за останні 100 років
12:09
Активісти передали до ДБР заяву про можливу держзраду Зеленського
12:05
Адвокати Порошенка подали до суду на президента Зеленського з вимогою оприлюднити всі оригінали "плівок Бігуса"
12:00
Міжнародні резерви України в червні зросли на півмільярда доларів, - НБУ
11:44
Олександр Усик та Олександр Красюк (праворуч)
Промоутер назвав компонент, за яким Усик вдесятеро переважає Джошуа
11:32
Київська влада відклала впровадження штрафів за несплату паркування до 16 липня
11:17
Шахтар - Динамо
Матч за Суперкубок України між "Динамо" та "Шахтарем" перенесли на осінь
11:14
Компанія JBL Ukraine опублікувала в Instagram карту без Криму та окупованого Донбасу
11:06
Найвитриваліший супутник-рекордсмен. Сім років виповнилося з моменту запуску єдиного українського супутника PolyITAN-1
11:01
Віктор Коваленко
Футболіст збірної України відреагував на чутки про те, що залишає "Аталанту"
10:48
Польща, але до певного моменту, - Данілов про стратегічних партнерів України
10:35
Давид Хочолава
Новий тренер погнав з "Шахтаря" футболіста національної збірної
10:35
Антимонопольний комітет перевіряє можливу змову на ринку електроенергії
10:24
Віктор Бабарико
Екскандидата в президенти Білорусі Бабарика засудили до 14 років ув'язнення
10:17
Олімпіада-2020
Вболівальників не пустять на церемонію відкриття Олімпіади у Токіо, - ЗМІ
10:07
Олексій Данілов
"Аусвайси, як у Гітлера": Данілов заявив, що Росія видала 630 тис. паспортів РФ в ОРДЛО
10:01
Тайсон Ф'юрі та Деонтей Вайлдер
Ф'юрі заявив, що проведе бій проти чемпіона UFC у надважкій вазі
09:50
В Україні надлишок потужності на ринку е/е зчинив обвал цін, довелося обмежувати мінімальну, — Святослав Павлюк
09:50
Неядерні держави закликали "ядерний клуб" ліквідувати свої озброєння
09:49
"Полтаваобленерго" демонтує дроти електропередач у кількох селах Кременчуцького району
09:35
Олександр Усик
Промоутер вказав на фатальну помилку Джошуа при підготовці до бою з Усиком
09:22
вакцина
В Україні зробили майже 3 млн щеплень від COVID-19
09:14
курс долара
Курс валют: гривня відновила зміцнення щодо долара
09:01
Неймар
Бразилія стала першим фіналістом Кубка Америки
09:00
У Росії зник пасажирський літак з 22 пасажирами
08:44
Ангела Меркель
"Регіон все ще перебуває між світлом і тінню": Меркель бачить шість країн Західних Балкан у ЄС
08:25
Кримські татари самостійно розподілятимуть житло, яке для них побудує Туреччина, - Мінреінтеграції
08:23
Руслан Малиновський
Лідеру збірної України після Євро-2020 зроблять операцію
08:17
Коронавірус: за добу померли 20 українців
07:56
Американці залишили свою головну авіабазу в Афганістані
07:36
коронавірус
Приріст нових випадків COVID-19 у світі стабілізувався, - ВООЗ
07:19
У Києві сталося зіткнення трьох автівок з перекиданням
07:15
Інфографіка
збірна Італії
Італія - Іспанія: де та коли дивитись перший півфінал Євро-2020
2021, понедiлок
5 липня
23:03
Із заставою у 475 млн грн: суд заарештував ексчиновника Міноборони у справі закупівель для ЗСУ неякісної техніки
23:03
Обговорили реформу митниці: Зеленський зустрівся з генсеком Всесвітньої митної організації
22:49
У Харкові затримали координатора очолюваних нардепом Кивою "Патріотів - За життя" Ширяєва
22:27
В Одесі загинув ветеран ДПСУ генерал Курніков, який у 2014 році в Криму підтримав вірних присязі прикордонників і зберіг цінні дані
22:08
Зустріч країн формату ОПЕК+ скасували
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV