Кожен третій житель Швейцарії підтримує вступ країни в НАТО, - опитування
Війна РФ проти України посилила підтримку співпраці з НАТО в Швейцарії
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування видання Blik.
За його даними, 56% швейцарців виступають за тіснішу співпрацю з НАТО. При цьому 35% опитаних активно його підтримують, а 21% - частково.
Збільшення витрат на оборону підтримують 55% учасників опитування.
Сьогодні 65% жителів Швейцарії підтримують участь країни в системі протиракетної оборони "Залізний купол". Зараз ЄС обговорює можливість закупівлі в Ізраїлю цієї технології, щоб захистити себе від Росії.
При цьому вступ Швейцарії в НАТО підтримує 33% жителів країни.
Ще однією несподіванкою опитування, зазначає видання, стала підтримка швейцарцями постачання зброї Україні. Однозначно за це виступають 24% опитаних, допускають таку можливість - 8%. При цьому 62% громадян країни вимагають, щоб уряд відправив українцям каски і бронежилети.
Що стосується санкцій проти Росії, то 58% швейцарців вважають, що введеними обмеженнями їх країна не порушила нейтралітет. За ембарго на російську нафту і газ 62% опитаних.
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