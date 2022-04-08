Про це повідомляє Associated Press.

Заборона на імпорт вугілля стане першими санкціями ЄС, спрямованими проти прибуткової енергетичної галузі Росії та оцінюється у 4 млрд євро на рік.

У рамках п'ятого пакету санкцій ЄС погодив повну заборону на експорт до Росії озброєнь.



Санкції також передбачають європейських закриття портів для торгових суден Росії та заборону російському вантажному транспорту на в'їзд до ЄС.

За інформацією Bloomberg, деякі країни також наполягали на забороні імпорту російської нафти. Однак цей пункт обговорюватиметься окремо.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb