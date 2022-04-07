Країни G7 засудили злочини військових РФ в Бучі та обіцяють надалі підтримувати України

Про це повідомляє "Європейська правда", із посиланням на заяву G7.

"Численні зображення загиблих мирних жителів, жертв тортур і очевидних страт, а також повідомлення про сексуальне насильство та руйнування цивільної інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої загарбницької війни Росії проти України та її народу" - йдеться у заяві.

Зазначається, що розправи в місті Буча та інших містах України будуть внесені до переліку звірств і грубих порушень міжнародного права, в тому числі міжнародного гуманітарного права та прав людини, скоєних агресором на українській землі.

У G7 підкреслили, що відповідальні за ці жахливі дії та звірства будуть притягнуті до відповідальності та покарані.

"Росія має негайно виконати юридично обов’язкове розпорядження Міжнародного суду ООН про припинення військових операцій, які вона розпочала 24 лютого 2022 року на території України. Крім того, ми закликаємо Росію повністю вивести свої військові сили та техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів" - йдеться у заяві.

Спільно з міжнародними партнерами G7 підтримуватиме та посилюватиме тиск на Росію, вводячи скоординовані додаткові обмежувальні заходи, щоб ефективно перешкодити здібностям Росії продовжити агресію проти України.

"Ми будемо працювати разом, щоб зупинити будь-які спроби обійти санкції або допомогти Росії іншими засобами. Ми робимо подальші кроки, щоб прискорити плани щодо зменшення нашої залежності від російської енергії, і будемо працювати разом з цією метою" - наголосили в G7.

Також міністри заявили про непохитну підтримку України в межах її міжнародно визнаних кордонів і висловили готовність надавати їй подальшу допомогу, в тому числі військовою технікою та фінансовими засобами, щоб дозволити Україні захиститися від російської агресії та відбудувати країну.

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