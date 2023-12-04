Все, за що беруться ці довбодятли, перетворюється в прах.

Це не випадковість. Це сплановане і навмисне нищення країни.

Омансько-стамбульські угоди в дії.

Криві роти різних марʼян/давидів/подоляків відвертають увагу на телемарафоні/ФБ, згодовуючи черні словесну жуйку.

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МАФіозний Єрмак перебирає важелі влади та впливу у свої руки.

Верховна Рада — еталонний зразок краху парламентаризму в окремо взятій країні.

Всі органи влади, всі інституції знаходяться під прямим впливом монозброду.

"Дякую" дегенератам, які це обрали. Їмо тепер, обгидившись з ніг до голови.

Ми попереджали. Але хто ж слухав, захлинаючись зеленою піною від захоплення, як вони нас "сдєлалі"?!

Краще б утік. Вже й забули б.

Джерело

Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка.

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