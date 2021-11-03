Путін летить до окупованого Севастополя. Одночасно з цим у Чорне море зайде ракетний есмінець ВМС США

Про це повідомляє "ТАСС" із посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.



Путін відвідає окупований Росією Севастополь, щоб узяти участь у заходах з нагоди Дня народної єдності.



Також він зустрінеться з "очільником" Севастополя Михайлом Развожаєвим.



"Так, завтра (4 листопада - ред.) президент буде в Севастополі. Він прилетить туди з Сочі з нагоди "Дня народної єдності. Він відвідає меморіальний комплекс, присвячений закінченню Громадянської вйни, виступить там і покладе квіти. Завтра також запланована його зустріч з "головою" Севастополя Михайлом Развожаєвим", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, флагманський корабель Шостого флоту Військово-морських сил Сполучених Штатів USS MountWhitney прямує до Чорного моря. 1 листопада він перебував у Стамбулі. Корабель має приєднається до іншого есмінця USS Porter, який вже перебуває у Чорному морі.

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