Путін летить до окупованого Севастополя. Одночасно з цим у Чорне море зайде ракетний есмінець ВМС США
Президент РФ Володимир Путін 4 листопада візьме участь у святкових заходах у окупованому Севастополі та зустрінеться з "очільником" міста Михайлом Развожаєвим
Про це повідомляє "ТАСС" із посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.
Путін відвідає окупований Росією Севастополь, щоб узяти участь у заходах з нагоди Дня народної єдності.
Також він зустрінеться з "очільником" Севастополя Михайлом Развожаєвим.
"Так, завтра (4 листопада - ред.) президент буде в Севастополі. Він прилетить туди з Сочі з нагоди "Дня народної єдності. Він відвідає меморіальний комплекс, присвячений закінченню Громадянської вйни, виступить там і покладе квіти. Завтра також запланована його зустріч з "головою" Севастополя Михайлом Развожаєвим", - сказав Пєсков.
- Нагадаємо, флагманський корабель Шостого флоту Військово-морських сил Сполучених Штатів USS MountWhitney прямує до Чорного моря. 1 листопада він перебував у Стамбулі. Корабель має приєднається до іншого есмінця USS Porter, який вже перебуває у Чорному морі.
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