Крим можна деокупувати без сухопутної операції, - військовий експерт Черник

Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Петро Черник.

"Чи може Крим бути деокупований без сухопутної операції? На мій погляд, може. Для цього треба дуже багато авіації. F-16 можуть застосовувати такі далекобійні ракети як AGM-158. Дальність до 910 км. З допомогою цих ракет руйнуємо Кримський міст, вибиваємо, все що рухається до них у частині логістики по морю. А далекобійними ракетами класу "повітря-повітря", такі як AIM-120 AMRAAM (дальність до 180 км), закриваємо над Кримом небо. І всю логістику та інфраструктуру за кілька тижнів перемелюємо при наявності великої кількості ракет. Доходимо до точки, коли там все виснажується. Воює не техніка, а люди. Коли там все буде виснажене, то захід наших сухопутних військ лише питання часу", - вважає він.