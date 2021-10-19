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Головна війна з Росією "Крим - це Україна": Велика Британія засудила рішення РФ провести перепис населення на окупованому півострові

"Крим - це Україна": Велика Британія засудила рішення РФ провести перепис населення на окупованому півострові

19 жовтня, 2021 вiвторок
17:17
війна з Росією Уряд Великої Британії

Посольство Великої Британії в Україні виступило із заявою про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України на тлі рішення Росії провести перепис населення в окупованому Криму

Заяву оприлюднено на Twitter-сторінці дипломатичної установи.

Британія наголошує, що Крим залишається українською територією попри заходи окупантів.

"Плани Росії з проведення перепису населення в Криму не змінюють того факту, що Крим - це Україна. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України", - йдеться у заяві.

Раніше російський перепис населення у Криму засудили Україна, ЄС, США і Румунія.

Всеросійський перепис населення почався 15 жовтня і триватиме до 14 листопада. Окупанти також вирішили провести перепис у Криму.

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Крим
окуповані території
перепис населення
Велика Британiя
анексiя Криму
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