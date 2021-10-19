"Крим - це Україна": Велика Британія засудила рішення РФ провести перепис населення на окупованому півострові

Заяву оприлюднено на Twitter-сторінці дипломатичної установи.



Британія наголошує, що Крим залишається українською територією попри заходи окупантів.



"Плани Росії з проведення перепису населення в Криму не змінюють того факту, що Крим - це Україна. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України", - йдеться у заяві.



Раніше російський перепис населення у Криму засудили Україна, ЄС, США і Румунія.



Всеросійський перепис населення почався 15 жовтня і триватиме до 14 листопада. Окупанти також вирішили провести перепис у Криму.

Плани Росії з проведення перепису населення в Криму не змінюють того факту, що #КримЦеУкраїна. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету #України. — UK in Ukraine ???????????????? (@UKinUkraine) October 19, 2021