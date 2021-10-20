Крим як "частина" РФ на карті Apple Music: МЗС України доручило посольству в США розібратись
Міністерство закордонних справ України вже доручило посольству в США розбиратися в ситуації, де Apple Music для артистів "включив" окупований Крим до складу Росії
Про це заявив прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна.
Він зазначив, що МЗС вже доручило посольству України в США звернутися до компанії Apple, аби розібратися в цій ситуації.
"Резолюції Генеральної Асамблеї ООН чітко вимагають від усіх сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму як невід’ємної частини території України", - наголосив Ніколенко.
- Нагадаємо, у додатку від Apple Music для артистів окупований Крим "включили" до складу Росії.
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