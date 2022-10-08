Вчора Генштаб звітував про рекордну кількість знищених артилерійських систем ворога - 31!!! за один день!

З них 20 - на Херсонському напрямку. Там же, на півдні, за день знищено три великі склади боєприпасів у Бериславському та Баштанському районах.

Запертим у Херсоні окупантам треба боєкомплект і техніка замість вибитої. Руйнування Кримського мосту ще більше ускладнює логістику. А ще воно, кагбє, натякає, що ЗСУ відрізають від постачання Крим, як свого часу відрізали Херсон. Що з цього витікає, подумайте самі.

Гіркін виє, що ЗСУ сформували ударний кулак, більший, ніж під Ізюмом на Запорізькому напрямку. Пропагандисти починають обережно закидувати вудочки, що зі зростанням армії зростають втрати.

Тож, Кримський міст це не просто приємно. Це передвісник однієї цікавої операції.

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Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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