Кримськотатарський телеканал ATR може припинити мовлення на окупований Крим через недофінансування, - Денісова
З 21 грудня 2021 року кримськотатарський телеканал ATR може припинити супутникове мовлення на окупований Крим через суттєве недофінансування з боку держави
Про це йдеться на сайті телеканалу.
У повідомленні зазначається, що канал не може сплатити заборгованість за супутникове мовлення і з великою ймовірністю компанія-провайдер Spacecom відключить ATR від етеру з 00:00 21 грудня.
Якщо ATR відключать від Криму, він продовжить мовити у YouTube, кабельних мережах України та в IPTV (MEGOGO, Divan TV, OLL TV та Lanet TV).
Омбудсман Людмила Денісова заявила, що така ситуація є "неприпустимою". Вона звернулося до Кабміну із закликом "забезпечити стабільний механізм фінансування телеканалу".
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