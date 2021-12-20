Кримськотатарський телеканал ATR може припинити мовлення на окупований Крим через недофінансування, - Денісова

Про це йдеться на сайті телеканалу.



У повідомленні зазначається, що канал не може сплатити заборгованість за супутникове мовлення і з великою ймовірністю компанія-провайдер Spacecom відключить ATR від етеру з 00:00 21 грудня.



Якщо ATR відключать від Криму, він продовжить мовити у YouTube, кабельних мережах України та в IPTV (MEGOGO, Divan TV, OLL TV та Lanet TV).



Омбудсман Людмила Денісова заявила, що така ситуація є "неприпустимою". Вона звернулося до Кабміну із закликом "забезпечити стабільний механізм фінансування телеканалу".

