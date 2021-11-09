Криптовалюта Bitcoin досягнула історичного максимуму: тепер вона коштує $68,513
9 листопада криптовалюти Bitcoin та Ether оновили історичні максимуми
Про це повідомляє Bloomberg.
Bitcoin, найбільша в світі цифрова валюта зросла на 3,6%. Станом на 9 листопада її вартість становить $68,513. На другому місці - криптовалюта Ether, яка коштує $4,840.
За даними платформи CoinGecko, загальна вартість криптовалют перевищує $3 трильйони.
Деякі аналітики пов'язують ріст вартості криптовалют зі спробами уникнути наслідків інфляції.
Рекордно низькі врожаї також можуть підштовхувати інвесторів до ризикованих внесків.
Востаннє Bitcoin побив власний рекорд у жовтні 2021 року після запуску першого біржового інвестиційного фонду, пов'язаного з криптовалютою. Ця подія підтвердила, що віртуальні валюти почали користуватися більшою довірою серед інвесторів.
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