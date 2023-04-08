Крижаний шторм у Канаді: двоє людей загинули, понад мільйон - без світла

Про це повідомляє New York Post.

Зазначається, що негода прийшла напередодні святкових вихідних, принісши крижаний дощ та сильний вітер, який повалив дерева та лінії електропередач.

Один чоловік загинув у провінції Квебек, коли на нього впало дерево, заявив на брифінгу прем'єр-міністр провінції Франсуа Лего. Ще один чоловік загинув у східній частині провінції Онтаріо, де на нього впало гілля дерева.

Наразі трохи менше мільйона людей не мають світла в Квебеку та близько 110 000 – в Онтаріо. На ці дві провінції припадає більш ніж половина загального населення Канади, яке становить приблизно 39 мільйонів.

Постачальники електроенергії в обох провінціях працюють над відновленням електропостачання, але очікується, що ремонтні роботи триватимуть декілька днів і канадці можуть провести Великодні свята у темряві.