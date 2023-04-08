Крижаний шторм у Канаді: двоє людей загинули, понад мільйон - без світла
Двоє людей загинули, ще понад мільйон залишилися без світла після того, як крижаний шторм вразив дві найбільш населені провінції Канади
Про це повідомляє New York Post.
Зазначається, що негода прийшла напередодні святкових вихідних, принісши крижаний дощ та сильний вітер, який повалив дерева та лінії електропередач.
Один чоловік загинув у провінції Квебек, коли на нього впало дерево, заявив на брифінгу прем'єр-міністр провінції Франсуа Лего. Ще один чоловік загинув у східній частині провінції Онтаріо, де на нього впало гілля дерева.
Наразі трохи менше мільйона людей не мають світла в Квебеку та близько 110 000 – в Онтаріо. На ці дві провінції припадає більш ніж половина загального населення Канади, яке становить приблизно 39 мільйонів.
Постачальники електроенергії в обох провінціях працюють над відновленням електропостачання, але очікується, що ремонтні роботи триватимуть декілька днів і канадці можуть провести Великодні свята у темряві.
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