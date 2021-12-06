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Крутий відпочинок на Балі: основні причини полетіти на острів

6 грудня, 2021 понедiлок
12:20
Суспільство Балі

Самотність і умиротворення гарантується на острові Балі, де є можливість знайти душевну рівновагу і легко розслабитися, отримавши позитивні емоції

Вибираючи для себе відпочинок на Балі, туристи можуть ознайомитися з культурними цінностями цього місця, відправитися в тропічні ліси, а також ознайомитися з рисовими полями. Багато об'єктів знаходяться в пішій доступності від готелю.

Крім того острів має унікальні об'єкти, такі як вулкан, незвичні пляжі, річки та озера. Всередині острова організовуються цікаві тури місцевими пам'ятками. Але тур з Києва організує компанія "AviaLiga", де на вибір є кілька напрямків та готелів.

Чим займатися на відпочинку?


Завдяки великій кількості можливостей вдасться спланувати відпочинок максимально вигідно та комфортно. Пропозицій маса:
  1. Шопінг. До покупки доступний традиційний для острова одяг, різні предмети ручної роботи, кава та спеції.
  2. СПА. Особливий підхід до відновлення здоров'я передбачає використання морського бруду та водоростей.
  3. Дайвінг. Доведеться вирушити в Амеду, Кута та Улувату.
  4. Фестивалі. Декілька цікавих храмових фестивалів, а один з них у Галунгані.
  5. Пляжне дозвілля. Майже кожен знайде для себе ідеальне місце на пляжі, організувавши приємну фотосесію.
  6. Підйом до вулканів. Діючі вулкани на острові подарують дивовижні емоції та гарний настрій. Крім того, навколо відкриваються неперевершені пейзажі.
Є кілька відомих курортів і кожен із них ідеально підходить під конкретні умови та завдання мандрівників. Наприклад, туристи можуть поїхати до Нуса-Дуа, відправитися на спокійний відпочинок до Семіньяку, а також відвідати загадковий Убуд. Кожен курорт має кілька відмінних рис і з ними можна ознайомитися через менеджерів компанії "AviaLiga".

Переваги відпочинку на Балі


Романтичний відпочинок слід організувати під час відвідин курорту Нуса-Дуа. Тут є велика кількість розкішних ресторанів та місць для усамітнення, а гарні краєвиди допоможуть влаштувати неперевершену фотосесію. Неймовірно красивий океан із заходом сонця подарує приємні емоції.

В наявності є путівки в різному виконанні від туристичного оператора "AviaLiga". Професійні менеджери підкажуть, на які моменти звернути увагу та підберуть тур з урахуванням вимог. 


 
туризм
Балі
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