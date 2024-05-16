Допомагав РФ готувати новий наступ: СБУ затримала 18-річного харків'янина, який співпрацював з ФСБ
Служба безпеки затримала 18-річного харків'янина, який пішов на співпрацю з Росією та допомагав окупантам підготувати новий наступ на регіон
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що підозрюваним виявився 18-річний харків’янин, якого дистанційно завербував кадровий співробітник управління ФСБ у Білгородській області.
Так, чоловік збирав інформацію про підрозділи ЗСУ, які залучені до оборони міста. Для виконання ворожого завдання він пішки обходив місто, де намагався знайти місця базування українських захисників.
У разі виявлення локацій він приховано фотографував їх та позначав координати на картах Google для підготовки "звіту".
За співпрацю з окупантами зраднику обіцяли грошову винагороду, яка мала надходити на його банківські картки.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Служба безпеки України повідомила підозру чоловіку, який передавав російським спецслужбам інформацію про наслідки подвійного ракетного удару по Одесі 15 березня для коригування подальших атак.
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