Екскерівника Державної фіскальної служби Насірова засудили до 6 років вʼязниці

Про це пише Суспільне.

Насірова звинуватили в зловживанні владою. Слідство стверджує: ексочільник ДФС допомагав ухилятися від податків газопостачальним підприємствам бізнесмена Олександра Онищенка, через що Україна зазнала збитків у 2 млрд грн.

Колегія суддів призначила Насірову до 6 років позбавлення волі та штраф розміром 17 тис. грн. Також йому заборонили обіймати певні посади впродовж 3-ох років.

Водночас апеляційна палата ВАКС має розглянути до квітня 2026 року скарги на вирок: таким чином, він ще не набрав законної сили.

Спільника Насірова, тодішнього директора Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова, засудили до 4 років за ґратами зі штрафом 17 тис. грн та аналогічними обмеженнями обіймати посади. Зазначено: суд вирішив взяти обох обвинувачених під варту в залі суду до набрання вироком законної сили.