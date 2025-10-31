Екскерівника Державної фіскальної служби Насірова засудили до 6 років вʼязниці
Колишнього голову Державної фіскальної служби в 2015-2018 роках Романа Насірова засудили до 6 років позбавлення волі у справі про зловживання владою
Про це пише Суспільне.
Насірова звинуватили в зловживанні владою. Слідство стверджує: ексочільник ДФС допомагав ухилятися від податків газопостачальним підприємствам бізнесмена Олександра Онищенка, через що Україна зазнала збитків у 2 млрд грн.
Колегія суддів призначила Насірову до 6 років позбавлення волі та штраф розміром 17 тис. грн. Також йому заборонили обіймати певні посади впродовж 3-ох років.
Водночас апеляційна палата ВАКС має розглянути до квітня 2026 року скарги на вирок: таким чином, він ще не набрав законної сили.
Спільника Насірова, тодішнього директора Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова, засудили до 4 років за ґратами зі штрафом 17 тис. грн та аналогічними обмеженнями обіймати посади. Зазначено: суд вирішив взяти обох обвинувачених під варту в залі суду до набрання вироком законної сили.
- У квітні цього року захист Насірова стверджував, що він добровільно мобілізувався в ЗСУ й просив зупинити провадження проти нього.
