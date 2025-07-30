Готував удари РФ по аеродромах базування F-16 і Mirage 2000: у Повітряних силах України виявили "крота"
СБУ викрила "крота" у Військово-повітряних силах України: він допомагав російським окупантам готувати удари по аеродромах базування F-16 і Mirage 2000
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Ідеться про льотчика-інструктора однієї з авіабригад, яка виконує бойові завдання зі знищення ворожих ракет і дронів. Розслідування встановило, що він передавав росіянам важливу інформацію про українську авіацію, зокрема координати, розклад вильотів і тактику дій літаків, включаючи F-16, Mirage 2000 та Су-24.
Також він готував аналітичні матеріали для планування комбінованих атак з метою обійти українську оборону.
Окрім цього, передавав персональні дані українських пілотів.
Для зв’язку з російськими спецслужбами використовував анонімну електронну пошту й зашифровані чати. СБУ задокументувала його злочинну діяльність і затримала його під час збору нової інформації.
Чоловікові оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У червні СБУ затримала "крота", який готував атаку РФ на українські протикорабельні комплекси "Нептун".
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