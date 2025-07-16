Громадянину Індії, який допомагав студентам-медикам скласти іспит КРОК за $9 тис., оголосили підозру
Прокурори Київської міської ради оголосили підозру 26-річному громадянину Індії, який допомагав майбутнім медикам за $9 тис. скласти єдиний державний кваліфікаційний іспит КРОК
Про це повідомила пресслужба прокуратури.
"Встановлено, що посадові особи державного некомерційного підприємства "Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація" при Міністерстві охорони здоров’я України" власноручно заповнювали правильними варіантами відповідей екзаменаційні бланки студентів", – йдеться в матеріалі.
Студенти-медики таким чином мали дати відповіді лише на частину запитань. Водночас правильні відповіді дозаповнювали посадовці центру.
За це потрібно було заплатити $9 тис., коли для пошуку "клієнтів" посадові особи держпідприємства залучили громадянина Індії, який і пропонував таку допомогу студентам-іноземцям.
Фігуранту оголосили підозру за статтею Кримінального кодексу про неправомірну вигоду. Йому загрожує від 5 до 10 років за ґратами.
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