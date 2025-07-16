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Головна Кримінал Громадянину Індії, який допомагав студентам-медикам скласти іспит КРОК за $9 тис., оголосили підозру

Громадянину Індії, який допомагав студентам-медикам скласти іспит КРОК за $9 тис., оголосили підозру

Дар'я Куркіна
16 липня, 2025 середа
12:29
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Прокурори Київської міської ради оголосили підозру 26-річному громадянину Індії, який допомагав майбутнім медикам за $9 тис. скласти єдиний державний кваліфікаційний іспит КРОК

Зміст

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

"Встановлено, що посадові особи державного некомерційного підприємства "Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина" і "Фармація" при Міністерстві охорони здоров’я України" власноручно заповнювали правильними варіантами відповідей екзаменаційні бланки студентів", – йдеться в матеріалі.

Студенти-медики таким чином мали дати відповіді лише на частину запитань. Водночас правильні відповіді дозаповнювали посадовці центру.

За це потрібно було заплатити $9 тис., коли для пошуку "клієнтів" посадові особи держпідприємства залучили громадянина Індії, який і пропонував таку допомогу студентам-іноземцям.

Фігуранту оголосили підозру за статтею Кримінального кодексу про неправомірну вигоду. Йому загрожує від 5 до 10 років за ґратами.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
 
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Теги:
Новини
Україна
освіта
Медицина
лікарі
Індія
новини Києва
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