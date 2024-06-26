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Катував жителя Київщини під час окупації: російському військовому повідомили про підозру

26 червня, 2024 середа
15:37
Кримінал окупант

Російському військовослужбовцю, який під час окупації Київщини катував місцевого, повідомили про підозру

Зміст

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний служив у 239-му танковому полку 90-ї танкової Вітебсько-Новгородської двічі Червонопрапорної дивізії Центрального округу ЗС РФ.

У березні 2022 року він разом з іншими росіянами окупували смт Велика Димерка Броварського району Київської області. 

На одному з облаштованих блокпостів підозрюваний разом з іншими російськими військовими зупинив місцевого жителя.

Погрожуючи зброєю, він  примусово відвів його до будинку неподалік і зв’язав руки. Він застосовував фізичну силу, погрожував вбивством, принижував і проводив допит потерпілого, вимагаючи інформацію щодо приналежності чоловіка до Сил оборони України.

"З метою отримання бажаної інформації підозрюваний завдав чоловікові три ножові та два вогнепальні поранення в ногу. Продовжуючи допит, вставив частину ножа у вогнепальні рани цивільного і декілька разів прокрутив. Після цього насильно помістив пораненого чоловіка до підвального приміщення, звідки потерпілому згодом вдалося втекти", - встановили слідчі.

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури військовослужбовця збройних сил РФ ідентифікували та повідомили про підозру  у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Фото: t.me/pgo_gov_ua


Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
  • 24 червня повідомлялося, що СБУ повідомила про підозру очільнику чеченського університету спецназу ім. Путіна, у якому з початку повномасштабного вторгнення пройшли вишкіл понад 40 тис. російських кадрових військових та найманців, Байбетару Вайханову.
Теги:
Україна
російська армія
Київщина
окупанти
Офіс генпрокурора
воєнні злочини Росії
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