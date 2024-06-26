Катував жителя Київщини під час окупації: російському військовому повідомили про підозру
Російському військовослужбовцю, який під час окупації Київщини катував місцевого, повідомили про підозру
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
За даними слідства, підозрюваний служив у 239-му танковому полку 90-ї танкової Вітебсько-Новгородської двічі Червонопрапорної дивізії Центрального округу ЗС РФ.
У березні 2022 року він разом з іншими росіянами окупували смт Велика Димерка Броварського району Київської області.
На одному з облаштованих блокпостів підозрюваний разом з іншими російськими військовими зупинив місцевого жителя.
Погрожуючи зброєю, він примусово відвів його до будинку неподалік і зв’язав руки. Він застосовував фізичну силу, погрожував вбивством, принижував і проводив допит потерпілого, вимагаючи інформацію щодо приналежності чоловіка до Сил оборони України.
"З метою отримання бажаної інформації підозрюваний завдав чоловікові три ножові та два вогнепальні поранення в ногу. Продовжуючи допит, вставив частину ножа у вогнепальні рани цивільного і декілька разів прокрутив. Після цього насильно помістив пораненого чоловіка до підвального приміщення, звідки потерпілому згодом вдалося втекти", - встановили слідчі.
За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури військовослужбовця збройних сил РФ ідентифікували та повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Фото: t.me/pgo_gov_ua
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 24 червня повідомлялося, що СБУ повідомила про підозру очільнику чеченського університету спецназу ім. Путіна, у якому з початку повномасштабного вторгнення пройшли вишкіл понад 40 тис. російських кадрових військових та найманців, Байбетару Вайханову.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.39 Купівля 40.39Продаж 40.89
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.01
- Актуальне
- Важливе