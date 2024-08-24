Нардеп Дмитрук, який захищає церкву Московського патріархату, каже, що готується його затримання

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

О 00:50 Дмитрук опублікував допис, у якому зазначив, що до будинку матері його дружини увірвалась озброєна група людей, однак оскільки його там не знайшли, вони влаштували допит сусідам.

"Влада дала вказівку на моє вбивство! Кілька злочинних груп прийняли це і почали діяти! Андрій Бабенко Самсон уже шукає мене, щоб убити. Приблизно дві години тому група людей зі зброєю приїхала в будинок до матері моєї дружини. Оскільки мене там не виявилося, вони влаштували допит сусідів", - поскаржився він.

Вже зранку нардеп висловився щодо чуток з приводу оголошення йому підозри, заявивши, що усі підозри проти нього є фальсифікацією.

"Це правда, підозри з абсолютно вигаданих причин готові, повна фальсифікація справ! Мета одна - позбавити мене можливості вести свою політичну діяльність! У влади два варіанти: вбити мене або посадити й вбити там", - наголосив він.

Дмитрук заявив, що вказівку затримати його нібито дав сам Зеленський. Нардеп також поскаржився, що поблизу його будинків у Одесі та Києві ходять спецслужбовці, які намагаються його знайти.

"Вказівка особисто Зеленського! Служби почали щільну роботу по мені! Якщо бути точним, біжать на перегонки, хто перший мене зловить! Зараз біля мого будинку в Одесі ходять їхні співробітники, тикають усім моє фото і намагаються з'ясувати де я! Теж саме в Києві з місцем, де я іноді проживаю", - зазначив Дмитрук.

За його словами, найближчим часом за місцем його проживання в Києві та в Одесі відбуватимуться обшуки і його затримання.

Крім того, Дмитрук заявив, що прикордонники також нібито отримали вказівку затримати його при спробі перетину кордону.

"Офісна підстилка Лачен знову активізувалася. Розповідає, що прикордонники отримали вказівку затримати мене при спробі перетнути кордон. Ось вона, ціна боротьби за Віру Православну, за права мільйонів наших віруючих та інших громадян України", - написав він.

Крім того, Дмитрук назвав символічним, що Зеленський підписав закон про заборону РПЦ в День Незалежності України, запропонувавши перейменувати його на День заборони Православ'я в Україні.