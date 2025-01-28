Передавали наркотики до Київського СІЗО й тероризували його утриманців: правоохоронці затримали угруповання

Про це повідомляють Національна поліція та Офіс генпрокурора.

Зазначається, що організували злочинну діяльність двоє братів за підтримки "злодія в законі", який утримувався свого часу у слідчому ізоляторі. Ще троє мешканців столиці – учасники групи, які перебуваючи на волі, відповідали за формування "замовлень" та перекидання наркотиків через паркан СІЗО.

Повідомляється, що учасники угруповання купували наркотики й психотропні речовини, забезпечували їх "доставку" до СІЗО. Натомість отримані пакунки розповсюджували у слідчому ізоляторі.

Як встановили правоохоронці, підозрювані також вимагали кошти з арештованих за "спокійні умови" перебування в установі. Так, вони побили одного з утриманців та погрожували йому вбивством, аби той сплатив їм $2 тис. Потерпілий перерахував ділкам 80 тис. грн від необхідної суми.

"Підозрюваним інкриміновано встановлення або поширення злочинного впливу, незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів або їх аналогів, а також сильнодіючих лікарських засобів, і вимагання (ч. 2 ст. 255-1, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321, ч. 4 ст. 189 КК України)", - йдеться у дописі.

Наразі п’ятьом підозрюваним обрані запобіжні заходи – тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Максимальне покарання, яке може загрожувати за скоєне, до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.