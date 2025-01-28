Передавали наркотики до Київського СІЗО й тероризували його утриманців: правоохоронці затримали угруповання
Правоохоронці викрили сімох фігурантів, яких підозрюють у наркотрафіку до Київського слідчого ізолятора. Крім цього, вони погрожували ув'язненим
Про це повідомляють Національна поліція та Офіс генпрокурора.
Зазначається, що організували злочинну діяльність двоє братів за підтримки "злодія в законі", який утримувався свого часу у слідчому ізоляторі. Ще троє мешканців столиці – учасники групи, які перебуваючи на волі, відповідали за формування "замовлень" та перекидання наркотиків через паркан СІЗО.
Повідомляється, що учасники угруповання купували наркотики й психотропні речовини, забезпечували їх "доставку" до СІЗО. Натомість отримані пакунки розповсюджували у слідчому ізоляторі.
Як встановили правоохоронці, підозрювані також вимагали кошти з арештованих за "спокійні умови" перебування в установі. Так, вони побили одного з утриманців та погрожували йому вбивством, аби той сплатив їм $2 тис. Потерпілий перерахував ділкам 80 тис. грн від необхідної суми.
"Підозрюваним інкриміновано встановлення або поширення злочинного впливу, незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів або їх аналогів, а також сильнодіючих лікарських засобів, і вимагання (ч. 2 ст. 255-1, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321, ч. 4 ст. 189 КК України)", - йдеться у дописі.
Наразі п’ятьом підозрюваним обрані запобіжні заходи – тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Максимальне покарання, яке може загрожувати за скоєне, до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Правоохоронці затримали злочинне угруповання, яке виготовляло та продавало щомісяця близько 10 кг амфетаміну, його організатора підозрюють у замаху на вбивство першого заступника міністра охорони здоров’я.
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