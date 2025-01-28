Передавав спецслужбам РФ дані про українських оборонців: харків’янину оголосили підозру в держзраді

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, мешканець Харкова восени 2024 року почав добровільно співпрацювати з російськими спецслужбами. Російська ФСБ завербувала чоловіка через месенджер, де він отримав завдання збирати відомості про місця дислокації та маршрути пересування українських захисників.

Для того, щоб підтвердити готовність до співпраці, фігурант нібито надіслав своєму співрозмовнику письмове зобов'язання, а пізніше – відео, на якому повторно надав згоду працювати на ворога. Підозрюваний обрав собі псевдонім "Тайсон".

За словами правоохоронців, чоловік вишукував місця перебування українських оборонців у Харкові та Чугуївському районі, а зібрані дані надсилав у вигляді позначок на Google-мапах, супроводжуючи їх текстовими повідомленнями з роз'ясненнями.

Під час обшуків у нього виявили та вилучили мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. Фігуранту повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину й не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду.