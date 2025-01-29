Правоохоронці викрили топпосадовця КМДА, який зробив собі фейкову інвалідність

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що довідка про 2 групу інвалідності дозволила йому отримати бронювання від призову, а також регулярні соцвиплати від держави, які передбачені для такої групи інвалідності.

Так, протягом 2023-2024 років він незаконно одержав 170 тис. грн у вигляді компенсації за нібито часткову втрату дієздатності.

Правоохоронці встановили, що для оформлення фіктивної інвалідності чиновник власноруч підробив дані медичних досліджень, зокрема погіршив показники ехокардіографії, які нібито вказували на тяжке захворювання серцево-судинної системи.

Потім підозрюваний передав підробку до однієї з міських лікарень столиці, що стало підставою для направлення висновку до МСЕК.

Наразі посадовцю КМДА повідомлено про підозру за чч. 1, 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Крім того, перевіряється інформація про можливу причетність до схеми інших посадовців.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.