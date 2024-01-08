Розтратили майже мільярд грн на закупівлях бронежилетів: трьом експосадовцям Міноборони оголосили нові підозри

Про це інформують пресцентри СБУ і ДБР.



Зазначається, що нову підозру отримали ексзаступник міністра оборони України, колишній керівник одного з Департаментів Міноборони та колишній начальник управління речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

Фото: ДБР

Слідство встановило, що у 2022 році між Міноборони та східноєвропейською компанією було укладено договір на постачання великої партії бронежилетів.

Продукція, згідно з висновками судово-балістичних та товарознавчих експертиз, не дозволяла використовувати їх військовослужбовцями ЗСУ за цільовим призначенням через невідповідність стандартам. Це ставило під загрозу життя та здоров’я наших воїнів на передовій.

У результаті закупівлі неякісної продукції розмір збитків держави склав 948 млн грн.

Фото: ДБР

У лютому 2023 року СБУ викрила колишнього заступника міністра оборони та ексочільника Департаменту держзакупівель Міноборони на ще одному епізоді закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ. Тоді було встановлено, що вони закупили майже 3 тис. неякісних бронежилетів на понад 100 млн грн. Наразі вони обоє вже перебувають під вартою за підозрою в інших корупційних злочинах.

Трьом фігурантам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене в умовах особливого періоду, що призвело до тяжких наслідків вчинене групою осіб, а також у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб.Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.