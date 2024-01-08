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Розтратили майже мільярд грн на закупівлях бронежилетів: трьом експосадовцям Міноборони оголосили нові підозри

8 січня, 2024 понедiлок
11:00
Кримінал Експосадовцям Міноборони оголосили нові підозри у розкраданні майже мільярда грн

Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки повідомили про нову підозру колишньому заступнику міністра оборони України та ще двом експосадовцям відомства у розтраті майже 950 млн грн держкоштів на закупівлі бронежилетів для ЗСУ

Про це інформують пресцентри СБУ і ДБР.

Зазначається, що нову підозру отримали ексзаступник міністра оборони України, колишній керівник одного з Департаментів Міноборони та колишній начальник управління речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

Експосадовцям Міноборони оголосили нові підозри у розкраданні майже мільярда грн

Фото: ДБР

Слідство встановило, що у 2022 році між Міноборони та східноєвропейською компанією було укладено договір на постачання великої партії бронежилетів.

Продукція, згідно з висновками судово-балістичних та товарознавчих експертиз, не дозволяла використовувати їх військовослужбовцями ЗСУ за цільовим призначенням через невідповідність стандартам. Це ставило під загрозу життя та здоров’я наших воїнів на передовій.

У результаті закупівлі неякісної продукції розмір збитків держави склав 948 млн грн.

Експосадовцям Міноборони оголосили нові підозри у розкраданні майже мільярда грн

Фото: ДБР


Трьом фігурантам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене в умовах особливого періоду, що призвело до тяжких наслідків вчинене групою осіб, а також у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
 
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
  • У лютому 2023 року СБУ викрила колишнього заступника міністра оборони та ексочільника Департаменту держзакупівель Міноборони на ще одному епізоді закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ.  Тоді було встановлено, що вони закупили майже 3 тис. неякісних бронежилетів на понад 100 млн грн. Наразі вони обоє вже перебувають під вартою за підозрою в інших корупційних злочинах.
Україна
СБУ
Міністерство оборони
корупція в Україні
ДБР
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