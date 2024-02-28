Розвідувала дислокацію ЗСУ на прифронтових територіях: СБУ затримала посадовицю харківського університету
Служба безпеки затримала та повідомила про підозру посадовиці харківського університету, яка розвідувала місця дислокації української армії у прифронтових територіях
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що затриманою виявилась інженерка одного з технічних вишів Харківщини, яка допомагала окупантам одержати розвіддані про оборону міста.
Підозрювана намагалася виявити місця базування ППО, фортифікаційних споруд, блокпостів та бронетехніки українських військ.
Для цього жінка на власному авто об’їжджала прифронтову територію області та приховано фотографувала локації Сил оборони. Ці відомості вона месенджером передавала бойовику окупаційних угруповань Південного військового округу РФ, який воює під Куп’янськом.
"Крім того, зловмисниця "зливала" інформацію адміністратору російського Телеграм-каналу, який був створений у грудні 2022 року для збору розвідданих про підрозділи ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Їй загрожує довічне ув'язнення.
Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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