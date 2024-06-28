СБУ оголосила підозру доннечанину, який зґвалтував мешканку Харківщини та погрожував розстрілом

Про це повідомляє СБУ.

Підозрюваним виявився мешканець тимчасово окупованого Донецька Максим Лянченко. Він до початку повномасштабного вторгнення РФ приєднався до російських терористичних угруповань "ДНР" за власним бажанням.

Відповідно до слідства, чоловік входив до складу 115-го полку ворога у березні 2022 року та брав участь у захопленні частини території Харківської області.

"Під час окупації однієї з прикордонних громад Лянченко увірвався до помешкання місцевої жительки і примушував її до статевого акту. Жінка чинила спротив, тож він почав її бити та стріляти поруч з тілом. Коли потерпіла була майже непритомна від побоїв, Лянченко її зґвалтував, а потім погрожував розстрілом, якщо вона комусь розповість", - йдеться в повідомленні.

Водночас напередодні звільнення громади підозрюваний утік з Харківщини разом із російським угрупованням.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Лянченку про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)", - резюмують у СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.