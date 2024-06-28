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Війна з Росією: хроніка
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СБУ оголосила підозру доннечанину, який зґвалтував мешканку Харківщини та погрожував розстрілом

28 червня, 2024 п'ятниця
16:45
Кримінал

Служба безпеки України повідомила про підозру фігуранту, який воював на боці РФ та зґвалтував мешканку Харківщини, після чого погрожував їй розстрілом

Зміст

Про це повідомляє СБУ.

Підозрюваним виявився мешканець тимчасово окупованого Донецька Максим Лянченко. Він до початку повномасштабного вторгнення РФ приєднався до російських терористичних угруповань "ДНР" за власним бажанням.

Відповідно до слідства, чоловік входив до складу 115-го полку ворога у березні 2022 року та брав участь у захопленні частини території Харківської області.

"Під час окупації однієї з прикордонних громад Лянченко увірвався до помешкання місцевої жительки і примушував її до статевого акту. Жінка чинила спротив, тож він почав її бити та стріляти поруч з тілом. Коли потерпіла була майже непритомна від побоїв, Лянченко її зґвалтував, а потім погрожував розстрілом, якщо вона комусь розповість", - йдеться в повідомленні.

Водночас напередодні звільнення громади підозрюваний утік з Харківщини разом із російським угрупованням.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Лянченку про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)", - резюмують у СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 24 червня СБУ повідомила про підозру очільнику чеченського університету спецназу ім. Путіна, у якому з початку повномасштабного вторгнення пройшли вишкіл понад 40 тис. російських кадрових військових та найманців, Байбетару Вайханову.
Теги:
Україна
Росія
СБУ
російська армія
зґвалтування
Війна з Росією
Харківщина
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