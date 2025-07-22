СБУ викрила 7 агентів РФ, які готували вбивства військових та правоохоронців, серед них - неповнолітні

Про це повідомляє СБУ у telegram-каналі.

"Служба безпеки запобігла новій серії терактів в Україні. За результатами дій на випередження затримано сімох агентів ФСБ, які готували убивства українських захисників за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські замовники вербували виконавців через telegram, заманюючи їх "легкими заробітками". Серед фігурантів цієї справи - троє неповнолітніх.

Дніпро

У Дніпрі контррозвідка СБУ викрила двох 14-річних однокласників з Кам'янського, які за завданням російських спецслужб намагалися підірвати патруль Національної поліції. Юнаки забрали вибуховий пристрій зі схрону та заклали його під припаркований автомобіль правоохоронців, але були затримані СБУ до того, як змогли дистанційно активувати вибухівку.

Кривий Ріг

У Кривому Розі контррозвідка затримала трьох російських агентів. Серед них – 30-річний наркозалежний чоловік, раніше судимий за крадіжки, який після вербування виготовив саморобний вибуховий пристрій і заклав його в міську схованку.

Інші двоє затриманих – 18-річні місцеві мешканці, які за вказівкою РФ дістали вибухівку зі схованки та встановили її серед гаражів, щоб підірвати українського військового.

Полтавщина

На Полтавщині викрили 14-річну школярку, яка, дотримуючись інструкцій окупантів, виготовила саморобний вибуховий пристрій (СВП). Дівчина сховала його у квартирі, вказаній куратором.

Російські спецслужби планували потім заманити туди українського військового для його ліквідації.

Чернігівщина

Ще одному теракту вдалося запобігти в Чернігівській області завдяки контррозвідці СБУ. Ключову роль відіграв 17-річний підліток, який завчасно повідомив через чат-бот "Спали ФСБшника" про спробу його вербування окупантами для підриву СВП.

Хмельниччина

СБУ на Хмельниччині викрила та затримала 25-річного наркозалежного з Київщини, який, діючи на замовлення ФСБ, готував теракт у Кам'янці-Подільському. Його спіймали на місці злочину, коли він закладав вибухівку під автомобіль військового ЗСУ біля житлового будинку.

Фігурантам оголошено підозру за двома статтями ККУ: ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 258 (терористичний акт). Вони перебувають під вартою, їм загрожує покарання від 12 років тюрми до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.