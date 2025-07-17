Готувала ракетну атаку ворога на Харківську мерію: затримано інформаторку РФ

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Зловмисниця припускала, що поблизу можуть перебувати українські військові, тому передала локацію окупантам для ймовірної атаки", - розповіли в СБУ.

За матеріалами справи, ворожою агенткою виявилася 45-річна місцева безробітна. Окупанти завербували її через телеграм-канали, де вона залишала проросійські коментарі.

Завданням інформаторки було обходити територію біля адмінбудівель і перевіряти наявність військової техніки та можливу присутність підрозділів Сил оборони.

"Зв’язок з російськими спецслужбістами фігурантка підтримувала через чат-бот Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом "Лохматий"), який, переховуючись в Донецьку, працює на окупантів", - додали в СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки задокументувала розвідактивність зловмисниці та затримала її за місцем проживання.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.