Агенти ФСБ готували ракетний удар по сховищу селітри: СБУ запобігла масштабній диверсії РФ на Одещині

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У підсумку спецоперації в регіоні затримали двох агентів російської ФСБ, які готували ракетний удар Росії по сховищу селітри в одному з морських портів. Ними виявилися 29-річний місцевий житель і 56-річна жінка.

Як виявили під час розслідування, завданням агентів було встановити наявність вибухонебезпечних мінеральних добрив на місцевому транзитному складі. У разі "позитивної відповіді" від інформаторів росіяни планували завдати по об’єкту ракетного удару та спричинити масштабні руйнування.

фото: пресслужба СБУ

Щоб виконати завдання, інформатор ФСБ влаштувався різноробом у порт і почав відстежувати прибуття морських вантажів. Виявивши резервуари, заповнені селітрою, він доповів про це кураторові й відправив йому відповідні координати.

Співробітники СБУ затримали російського інформатора, а також провели заходи, щоб убезпечити портову інфраструктуру. З місця потенційного удару вивезли весь обсяг селітри.

Окрім того, Служба безпеки затримала спільницю агента. Жінка власним автомобілем возила фігуранта на "тестові завдання" ворога, зокрема на підпали релейних шаф Укрзалізниці.

Під час обшуків слідчі СБУ виявили докази роботи на ворога, а також бойові гранати.

Обом затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Чоловік і жінка перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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