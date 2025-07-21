У детективів НАБУ проводять обшуки через імовірний російський вплив
Зранку понеділка, 21 липня, представники Служби безпеки та Офісу генпрокурора провели масштабну спецоперацію з нейтралізації російського впливу на детективів Національного антикорупційного бюро в різних регіонах України
Про це повідомляють джерела українських ЗМІ в правоохоронних органах.
Зазначається, що двом детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів.
Правоохоронці стверджують, що були зафіксовані факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів НАБУ. Зокрема, один із детективів передавав ворогу секретні дані через оточення президента-втікача Віктора Януковича, стверджує джерело.
Інший детектив, за словами джерел, зрадив державу та вів незаконний бізнес з Росією. Його затримала СБУ.
Пізніше в пресслужбі НАБУ заявили, що 21 липня в їхніх співробітників без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу генпрокурора.
"Наразі з’ясовуємо всі обставини. Деталі - згодом", - додали в Бюро.
- На початку липня Національне антикорупційне бюро провело обшуки в колишнього міністра оборони України Олексія Резнікова.
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