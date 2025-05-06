У Дніпрі члени ВЛК підробляли військовозобов'язаним результати аналізів на ВІЛ
У Дніпрі члени ВЛК підробляли чоловікам результати аналізів на ВІЛ, аби ті уникнули мобілізації та змогли виїхати за кордон. Шістьом підозрюваним обрали запобіжні заходи
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Так, кіберполіція Дніпровщини викрила схему фальсифікації медичних документів у військово-лікарській комісії та медзакладах Дніпра. Посадовці та лікарі підробляли результати аналізів на ВІЛ, вносячи неправдиві дані до офіційних документів і системи "Моніторинг соціально значущих хвороб". Це дозволяло чоловікам уникати мобілізації та виїжджати за кордон.
Правоохоронці провели обшуки й вилучили докази незаконної діяльності, зокрема комп’ютерну техніку й медичну документацію. Шістьом фігурантам справи вже оголосили підозри за кількома кримінальними статтями. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
Суд обрав усім запобіжний захід — тримання під вартою.
Слідство триває, можлива перекваліфікація справи.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- У квітні на Буковині голову ВЛК викрили на підробці довідок для ухилення від мобілізації.
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