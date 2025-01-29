У Дніпрі затримали дезертира, який організував канал виїзду військовозобов’язаних до Європи

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що у квітні 2024 року фігурант самовільно залишив місце служби й переїхав до Дніпра. Там він розробив схему незаконного заробітку на знайомих військовозобов’язаних, які хотіли виїхати з України.

"Послуги" ділка становили 7 тисяч євро.

"Зокрема, він передав "клієнту" поштою незаповнені бланки на відрядження з печатками одного із правоохоронних органів", - розповіли в ДБР.

Вписавши свої дані до документів, клієнт безперешкодно дістався Чернівців, де його зустрічав спільник організатора – місцевий правоохоронець. Отримавши 7 тисяч євро той повідомляв шукачу, що кордон треба буде перетинати поза офіційними пунктами пропуску, зазначили в ДБР.

Фото: ДБР

"Також спільник радив взяти термос із гарячим чаєм, аби не замерзнути, чекаючи слушної нагоди непомітно для патрулів перейти кордон. Схему оперативно викрило ДБР", - додали у відомстві.

Під час обшуків в автомобілях фігурантів правоохоронці вилучили 17 копій паспортів потенційних клієнтів.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

"Організатора незаконного каналу затримано, йому повідомлено про підозру у дезертирстві та незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 408 та ч. 3 ст. 332 КК України)" – йдеться у повідомленні.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

"Його спільнику повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України)", - додали в ДБР.

За скоєне ділку загрожує до 9 років ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину й не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду.