У Дніпрі затримали дезертира, який організував канал виїзду військовозобов’язаних до Європи
Співробітники ДБР викрили та блокували незаконний канал виїзду військовозобов’язаних чоловіків до країн Європи, який організував дезертир із Харкова
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Зазначається, що у квітні 2024 року фігурант самовільно залишив місце служби й переїхав до Дніпра. Там він розробив схему незаконного заробітку на знайомих військовозобов’язаних, які хотіли виїхати з України.
"Послуги" ділка становили 7 тисяч євро.
"Зокрема, він передав "клієнту" поштою незаповнені бланки на відрядження з печатками одного із правоохоронних органів", - розповіли в ДБР.
Вписавши свої дані до документів, клієнт безперешкодно дістався Чернівців, де його зустрічав спільник організатора – місцевий правоохоронець. Отримавши 7 тисяч євро той повідомляв шукачу, що кордон треба буде перетинати поза офіційними пунктами пропуску, зазначили в ДБР.
Фото: ДБР
"Також спільник радив взяти термос із гарячим чаєм, аби не замерзнути, чекаючи слушної нагоди непомітно для патрулів перейти кордон. Схему оперативно викрило ДБР", - додали у відомстві.
Під час обшуків в автомобілях фігурантів правоохоронці вилучили 17 копій паспортів потенційних клієнтів.
Фото: ДБР
Фото: ДБР
"Організатора незаконного каналу затримано, йому повідомлено про підозру у дезертирстві та незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 408 та ч. 3 ст. 332 КК України)" – йдеться у повідомленні.
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
"Його спільнику повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України)", - додали в ДБР.
За скоєне ділку загрожує до 9 років ув’язнення.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину й не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду.
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