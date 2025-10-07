У Харкові суд виніс вирок працівнику ТЦК, який побив учителя під час перевірки документів
У вівторок, 7 жовтня, Салтівський районний суд Харкова оголосив вирок у справі щодо побиття вчителя історії колишнім працівником Територіального центру комплектування (ТЦК)
Про це інформує "Суспільне Харків".
Згідно з повідомленням, колишній співробітник Територіального центру комплектування (ТЦК) Сергій Воловик визнаний винним у хуліганстві та засуджений до трьох років обмеження волі.
Крім того, він має виплатити потерпілому 150 тисяч гривень моральної шкоди.
Постраждалий, вчитель історії Юрій Федяй, у своєму позові вимагав 300 тисяч гривень компенсації моральної шкоди та 21 тисячу гривень витрат на правову допомогу. Під час попереднього засідання, 19 вересня, обвинувачений заявив, що готовий сплатити лише 30 тисяч гривень компенсації та покрити витрати на адвоката.
Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.
- 11 травня у Харкові представник ТЦК побив чоловіка під час перевірки документів. Виявилося, що той — вчитель історії, прав людини та "Захисту Вітчизни" з бронюванням від мобілізації. У ТЦК заявили, що конфлікт виник "внаслідок провокаційних дій з боку громадянина".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.52
- EUR Купівля 48.02Продаж 48.67
- Актуальне
- Важливе