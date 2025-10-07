У Харкові суд виніс вирок працівнику ТЦК, який побив учителя під час перевірки документів

Про це інформує "Суспільне Харків".

Згідно з повідомленням, колишній співробітник Територіального центру комплектування (ТЦК) Сергій Воловик визнаний винним у хуліганстві та засуджений до трьох років обмеження волі.

Крім того, він має виплатити потерпілому 150 тисяч гривень моральної шкоди.

Постраждалий, вчитель історії Юрій Федяй, у своєму позові вимагав 300 тисяч гривень компенсації моральної шкоди та 21 тисячу гривень витрат на правову допомогу. Під час попереднього засідання, 19 вересня, обвинувачений заявив, що готовий сплатити лише 30 тисяч гривень компенсації та покрити витрати на адвоката.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.