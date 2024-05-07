У Києві чоловік застрелив вівчарку сусідів, яку привезли з зони АТО: йому оголосили підозру

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 51-річному мешканцю столиці у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі (ч. 1 ст. 299 КК України).

Зазначається, що у квітні підозрюваний, перебуваючи в обідній час у приватному будинку в Подільському районі, тричі вистрілив у сусідського собаку породи бельгійська вівчарка. Тварина загинула.

Пса на прізвисько Чіп привезли з зони АТО у 2016 році, він багато років охороняв будинок родини.

За словами власників тварини, сусіду не подобалось, що собака весь час на нього гавкає.

Наразі 61-річному мешканцю Києва оголосили підозру у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.