У Києві чоловік застрелив вівчарку сусідів, яку привезли з зони АТО: йому оголосили підозру
Житель Києва застрелив бельгійську вівчарку сусідів, яку привезли у 2016 році з зони АТО. Тепер йому загрожує три роки ув'язнення
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 51-річному мешканцю столиці у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі (ч. 1 ст. 299 КК України).
Зазначається, що у квітні підозрюваний, перебуваючи в обідній час у приватному будинку в Подільському районі, тричі вистрілив у сусідського собаку породи бельгійська вівчарка. Тварина загинула.
Пса на прізвисько Чіп привезли з зони АТО у 2016 році, він багато років охороняв будинок родини.
За словами власників тварини, сусіду не подобалось, що собака весь час на нього гавкає.
Наразі 61-річному мешканцю Києва оголосили підозру у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.
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