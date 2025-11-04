У Києві пластичному хірургу оголосили підозру через смерть пацієнтки

Про це пише Київська міська прокуратура.

"Встановлено, що 28-річна жінка померла під час пластичної операції з імплантації сідниць, яку їй провели в той самий день, коли вона звернулася до однієї з приватних клінік на Подолі. Під час операції у жінки раптово впав тиск та зупинилося серце, і, попри проведення реанімаційних заходів, врятувати її не вдалося", – розповіли правоохоронці.

Експертиза встановила: під час операції використовували розчин Кляйна, в якому замість лідокаїну застосували розчин лонгокаїну в дозуванні, що значно перевищує допустиму дозу.

Стверджується, що це та інші порушення протоколів надання медичної допомоги й стали причиною смерті жінки.

Хірургу оголосили підозру за статтею Кримінального кодексу про неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого.

Санкція передбачає заборону обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або виправні роботи до двох років, або – 2 роки за ґратами.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.