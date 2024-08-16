У Миколаєві викрили трьох підлітків, які на замовлення росіян палили автівки ЗСУ

Про це повідомила пресслужба поліції Миколаївщини.

Відомо, що троє місцевих мешканців віком від 13 до 16 років за гроші підпалили два автомобілі військовослужбовців ЗСУ. Свої дії вони знімали на відео для звіту російським замовникам.

"8 та 9 серпня на спецлінію 102 надійшли повідомлення про пожежу автомобілів військових Mitsubishi L 200 у мкрн. Соляні та Ford Ranger у мкрн. Північний. Поліцейські встановили, що причиною займання позашляховиків став умисний підпал. Також правоохоронці встановили, що троє неповнолітніх діяли за вказівками російських спецслужб, спілкуючись із кураторами в одному з месенджерів. За гроші їм пропонували підпалювати авто військовослужбовців та знімати це на відео", - йдеться у повідомленні.

16-річному затриманому слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 КК України ("Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань"). Зараз він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Йому загрожує до 8 років ув’язнення. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності двох його спільників.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.