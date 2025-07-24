У Миколаєві затримали агентів ФСБ, які готували подвійний теракт біля ТЦК

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Як встановило розслідування, план ворога полягав у тому, щоб спочатку підірвати саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля адмінбудівлі обласного ТЦК. А пізніше, коли на місце події прибудуть екстрені служби, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч", - ідеться у повідомленні.

Таким чином росіяни хотіли вбити максимальну кількість людей.

Один із затриманих — 38-річний мешканець Кіровоградщини — був завербований після антиукраїнських коментарів у соцмережах. Йому доручили виготовити вибухівки та заховати їх у схронах.

Інший агент — 18-річний житель Київщини — погодився співпрацювати з ФСБ у пошуках "легких грошей" у Telegram. За вказівками куратора він забрав вибухівку зі схронів у Херсоні та Миколаєві, одну з них він заховав у сміттєвій урні біля миколаївського ТЦК, іншу – заклав поруч.

СБУ затримала його на місці злочину, коли він намагався налаштувати телефон для онлайн-трансляції теракту для російських кураторів. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).

Іншого агента затримали за місцем проживання. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

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