У Миколаєві затримали агентів ФСБ, які готували подвійний теракт біля ТЦК
СБУ затримала агентів ФСБ, які готували подвійний теракт біля ТЦК у Миколаєві. Чоловіки діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"Як встановило розслідування, план ворога полягав у тому, щоб спочатку підірвати саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля адмінбудівлі обласного ТЦК. А пізніше, коли на місце події прибудуть екстрені служби, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч", - ідеться у повідомленні.
Таким чином росіяни хотіли вбити максимальну кількість людей.
Один із затриманих — 38-річний мешканець Кіровоградщини — був завербований після антиукраїнських коментарів у соцмережах. Йому доручили виготовити вибухівки та заховати їх у схронах.
Інший агент — 18-річний житель Київщини — погодився співпрацювати з ФСБ у пошуках "легких грошей" у Telegram. За вказівками куратора він забрав вибухівку зі схронів у Херсоні та Миколаєві, одну з них він заховав у сміттєвій урні біля миколаївського ТЦК, іншу – заклав поруч.
СБУ затримала його на місці злочину, коли він намагався налаштувати телефон для онлайн-трансляції теракту для російських кураторів. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).
Іншого агента затримали за місцем проживання. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 1 лютого у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Рівного стався вибух, унаслідок якого загинула людина.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.51 Купівля 41.51Продаж 41.99
- EUR Купівля 48.76Продаж 49.45
- Актуальне
- Важливе