У передмісті Києва застрелили військового та його родичку, підозрюваного затримано

Про це 8 травня повідомила пресслужба поліції.

"Поліціянти встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1 тис. доларів. Утім, сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму", - йдеться у повідомленні.

"У результаті чоловік із купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині", - додали в поліції.

Спецпризначенці оточили будинок і протягом години затримали 63-річного чоловіка.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Раніше пресслужба поліції повідомила про загиблих унаслідок стрілянини, не уточнивши їхню кількість.

"Поліція Київщини встановлює обставини стрілянини в Бучанському районі, внаслідок якої загинуло декілька людей. Сьогодні о 15:22 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян", - ішлось у повідомленні.

Також у поліції поінформували про спецоперацію з затримання зловмисника.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.