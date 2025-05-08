У передмісті Києва застрелили військового та його родичку, підозрюваного затримано
8 травня в Софіївській Борщагівці на Київщині 63-річний чоловік застрелив військового та його родичку. Підозрюваного затримали
Про це 8 травня повідомила пресслужба поліції.
"Поліціянти встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1 тис. доларів. Утім, сьогодні між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму", - йдеться у повідомленні.
"У результаті чоловік із купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома. Після цього зловмисник зайшов до власної оселі та зачинився всередині", - додали в поліції.
Спецпризначенці оточили будинок і протягом години затримали 63-річного чоловіка.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.
Раніше пресслужба поліції повідомила про загиблих унаслідок стрілянини, не уточнивши їхню кількість.
"Поліція Київщини встановлює обставини стрілянини в Бучанському районі, внаслідок якої загинуло декілька людей. Сьогодні о 15:22 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Софіївська Борщагівка чоловік розстріляв громадян", - ішлось у повідомленні.
Також у поліції поінформували про спецоперацію з затримання зловмисника.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Наприкінці квітня на Миколаївщині чоловік кинув гранату в поліціянтів, які прибули на виклик. Один із правоохоронців загинув.
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