У Сумах затримали матір, яка хотіла продати свою новонароджену дитину за $30 тис.
Правоохоронці затримали мешканку міста Суми, яка хотіла продати свою новонароджену доньку за $30 тис. Жінці загрожує до 15 років за ґратами
Про це повідомила Нацполіція.
"У ході перевірки з’ясувалося, що мешканка Сумщини, перебуваючи ще на пізньому терміні вагітності, почала шукати охочих придбати її майбутню дитину. За попередніми даними, вона мала намір продати новонароджену дівчинку за 30 тисяч доларів", - йдеться в матеріалі.
Після народження дитини матір погодилася продати дівчинку мешканцю Білопільської громади й запропонувала оформити фіктивне батьківство. Фігурантка отримала завдаток сумою $1 тис., коли під час передачі основної частини коштів її затримали.
Нині вирішується питання про оголошення жінці підозри за статтею Кримінального кодексу про торгівлю людьми.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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