У центрі Черкас сталася стрілянина у закладі харчування: що відомо

Про це інформує Поліція Черкащини.

"Поліція Черкас працює на місці стрілянини у закладі харчування у центрі міста. Попередньо відомо, що чоловік зі зброєю знаходиться всередині приміщення. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики перебувають за вказаною адресою. Людей закликали не наближатися до місця інциденту.

За інформацією місцевих ЗМІ, йдеться про заклад швидкого харчування McDonald's.

Як згодом повідомило Суспільне, із приміщення закладу медики вивезли пораненого чоловіка. У якому він стані наразі не повідомляється.