В Україні вперше виплатили винагороду викривачеві корупції

Про це 4 жовтня повідомила пресслужба НАЗК.

Згідно з повідомленням, військовий у 2020-2021 роках обіймав посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони. У 2021 році він повідомив Національному антикорупційному бюро України, що йому запропонували отримання неправомірної вигоди у 24 млн грн за дії в інтересах певного ТОВ.

"Ішлося про залучення фахівців для проведення позапланового внутрішнього аудиту виконання державного контракту. Аудиторська група мала скласти позитивний звіт за результатами аудиту щодо повноти, якості та відповідності виконаних робіт умовам контракту. Це дозволило б компанії отримати повну оплату у понад 400 млн грн за облаштування спецоб’єкта та претендувати на майбутні договори з Міноборони (ч. 3 ст. 369 КК України)", - розповіли у пресслужбі НАЗК.

Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок у справі 24 березня 2023 року, призначивши фігуранту - колишньому заступнику начальника одного з управлінь Міноборони - покарання у вигляді позбавлення волі на 4,5 роки.

Разом із тим суд відмовив у виплаті винагороди викривачу, мотивувавши рішення тим, що він повідомив про злочин у межах службових повноважень, а тому не має права на винагороду. Викривач оскаржив зазначене рішення і наприкінці 2023 року виграв апеляцію.