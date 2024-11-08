В Україні затримали керівників міжнародного наркосиндикату, вилучено "товару" на 20 млн грн

Про це повідомляє СБУ та Нацполіція.

За результатами спецоперації на території семи регіонів України затримали 17 підозрюваних. Також правоохоронці ліквідували дві нарколабораторії, які щомісяця виготовляли понад 100 кг наркотиків, у тому числі особливо небезпечні психотропи - PVP та мефедрон.

За матеріалами справи, зловмисники продавали "товар" в Україні, а також під виглядом дитячих іграшок та харчових продуктів переправляли оптовими партіями в Європу та на Південний Кавказ.

Водночас фігуранти нібито налагодили поставки в Україну ЛСД, кокаїну, МДМА, канабісу та інших наркотиків, які збували через спеціально створені Telegram-канали. Один з них входив до п'ятірки найпопулярніших онлайн-магазинів з продажу наркотиків у різних регіонах України, кажуть в СБУ.

За даними слідства, організатором наркосиндикату є 22-річний колишній мешканець Одещини, який залучив до нелегального бізнесу десятки громадян в Україні та за її межами. Зокрема, серед залучених був рідний дід організатора, кажуть в поліції.

Під час обшуків у затриманих правоохоронці вилучили майже 40 кг наркотиків та психотропів, а також майже 1000 літрів прекурсорів, гашишного масла та екстракту марихуани. Вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає 20 млн грн.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за такими статтями КК України:

ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів);

ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин);

ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.