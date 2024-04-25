Входили до "виборчкому" РФ на Херсонщині: СБУ затримала 9 пособників окупантів

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Також встановлено особу очільниці псевдоустанови, яка наразі переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території України.

"За даними слідства, під час перебування на "посаді" вона організувала проведення незаконного референдуму РФ щодо "приєднання" регіону до складу Росії. Щоб виконати вказівку Москви, колаборантка залучила дев’ятьох місцевих жителів, з яких потім сформувала повний склад "виборчкому", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вказані особи масово схиляли своїх земляків до участі у фейковому волевиявленні.

"Безпосередньо в день незаконного "референдуму" фігуранти робили дворові обходи приватних осель з "виборчими урнами" та фейковими бюлетенями", - уточнили в СБУ.

Рейди зазначені особи здійснювали у супроводі озброєних військових РФ.

Під час звільнення регіону "голова виборчкому" втекла разом з окупантами на лівобережжя Херсонщини, а її підлеглі залишилися на правому березі. Там їх і спіймали.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Колишній очільниці окупаційного "виборчкому" РФ оголосили підозру заочно.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.