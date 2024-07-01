Завозили бронежилети і шоломи нібито для військових, натомість продавали в магазинах: БЕБ оголосило підозру директору підприємства
Детективи БЕБ повідомили про підозру директору підприємства, яке завозило в Україну шоломи та бронежилети під виглядом гумдопомоги нібито для потреб Нацгвардії та ЗСУ
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки України.
За інформацією слідства, директор компанії, аби отримати пільги на ввезення товарів військового призначення, надавав митним органам підроблені листи з неправдивою інформацією про кінцевого отримувача.
За документами амуніція призначалася для військової частини Національної гвардії України. Однак фактично імпортовані захисні шоломи та балістичні плити до бронежилетів військовій частині не передавалися. Їх незаконно продавали через мережу спеціалізованих магазинів, що розташовані у кількох регіонах України та в Інтернеті.
Фото: Бюро економічної безпеки України
За даними слідства, підозрюваний у травні 2022 року під виглядом гуманітарної допомоги імпортував на митну територію України 1 тис. захисних шоломів та 3 тис. балістичних плит до бронежилетів.
Під час обшуків у офісних і складських приміщеннях та магазинах компанії детективи БЕБ вилучили шоломи, балістичні плити та бронежилети різного класу захисту загальною вартістю понад 40 млн гривень.
Крім того, співробітники Бюро встановили, що службові особи товариства під час продажу амуніції ухилилися від сплати податків більш як на 15 млн грн. На незаконно ввезені товари, вилучені під час обшуку, накладено арешт.
Наразі директору товариства повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді застави.
Йому інкримінують вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами та порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1, 2 ст. 222, ч. 1, 2 ст. 333 Кримінального кодексу України).
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 1 липня стало відомо, що правоохоронці у Хмельницькій області викрили злочинну групу, яка налагодила виробництво фальшивих документів.
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