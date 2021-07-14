КСУ визнав конституційним мовний закон
Велика палата Конституційного суду визнала закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" таким, що відповідає Основному закону
Про це повідомляє пресслужба суду.
"Відповідне рішення суд ухвалив 14 липня на засіданні великої палати у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України", - йдеться у повідомленні.
Повне рішення оприлюднять 15 липня.
Також цю інформацію підтвердив нардеп Микола Княжицький.
"Конституційний суд визнав закон про забезпечення функціонування української мови як державної конституційним", - написав він.
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