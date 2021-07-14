КСУ визнав конституційним мовний закон

Про це повідомляє пресслужба суду.



"Відповідне рішення суд ухвалив 14 липня на засіданні великої палати у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України", - йдеться у повідомленні.



Повне рішення оприлюднять 15 липня.



Також цю інформацію підтвердив нардеп Микола Княжицький.



"Конституційний суд визнав закон про забезпечення функціонування української мови як державної конституційним", - написав він.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb